Попова предупредила о риске распространения свиного гриппа в России
Почти 5% всех регистрируемых вирусов в России приходится на свиной грипп (A/H1N1), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила о риске распространения этого штамма, так как у россиян нет к нему иммунитета.
«Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться»,— сказала Анна Попова журналисту Александру Юнашеву.
По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 26 октября по 1 ноября было зафиксировано более 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Число случаев заражения растет, однако, по оценкам ведомства, показатели соответствуют сезонному уровню.