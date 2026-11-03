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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ЖизньМедицина

Попова предупредила о риске распространения свиного гриппа в России

Почти 5% всех регистрируемых вирусов в России приходится на свиной грипп (A/H1N1), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила о риске распространения этого штамма, так как у россиян нет к нему иммунитета.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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«Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться»,— сказала Анна Попова журналисту Александру Юнашеву.
По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 26 октября по 1 ноября было зафиксировано более 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Число случаев заражения растет, однако, по оценкам ведомства, показатели соответствуют сезонному уровню.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сезон простуд объявляется открытым».
Эпидемии
Анна Попова
Роспотребнадзор
Здоровье и здравоохранение