Роспотребнадзор зафиксировал рост завозных инфекций в 2026 году

В 2026 году в России зарегистрировано почти 500 случаев завоза опасных инфекций, но они не получили распространения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что за весь 2025 год было выявлено около 300 завозных случаев инфекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Это и малярия, это и брюшной тиф, это и лихорадки самые разные, и Зика, и денге, и чикунгунья. Много самых разных инфекционных опасных заболеваний... Принимали все меры, чтобы не было внутренней передачи в стране»,— рассказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости».

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России, отметила Анна Попова. Она считает, что распространение упомянутых инфекций является «отражением того, что в мире неспокойно».

Летом Роспотребнадзор призывал вернувшихся с Бали россиян следить за самочувствием из-за лихорадки денге. Это вирусное заболевание, которое зачастую передается через укусы инфицированных комаров. В России с начала года выявили более 100 заражений.