Грипп обошел иммунитет

В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым нет иммунитета. В НИИ гриппа говорят, что ситуация остается под контролем. При этом врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию: иммунитет после прививки формируется не меньше двух недель. Особенно уязвимы дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Чем опасны новые штаммы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Цикл гриппа работает примерно так: эволюция сезонных штаммов, разработка вакцины, выпуск препарата на рынок, начало массовой прививочной кампании. А потом — всё по новой. В Миндзраве отмечают, что последние пять лет на рынке доминируют российские производители. Их продукты защищают от самых распространенных и опасных вирусов.

В этом году разработчики заменили все три компонента прививки. Они рассчитаны на защиту от свиного гриппа, гонконгского гриппа и гриппа B. Подробнее о том, как создаются такие вакцины, рассказал эксперт в области общественного здравоохранения Николай Прохоренко:

«Если заявляется, что прививки обновлены, значит, антигенный состав был включен в эту вакцину. Будем надеяться, что они будут эффективны. Но иногда угадать не удается. Как раз в конце весны-летом пытаются спрогнозировать ситуацию по гриппу. После этого запускается производство вакцин, и прививочная кампания начинается как раз в конце сентября-октябре, чтобы иммунитет сформировался хотя бы недели за три до ожидаемого подъема заболеваемости».

В сентябре Роспотребнадзор сообщил, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Тогда за последнюю полную неделю месяца выявили 730 тыс. таких случаев. Однако общая статистика остается в пределах нормы, пояснила инфекционист Татьяна Когут:

«Говорить о том, что процесс пошел, то есть эпидемический подъем гриппа начался, преждевременно. На сегодняшний день это все еще на уровне спорадической циркуляции. По поводу новых штаммов, на мой взгляд, тоже страхи безосновательны. Это на самом деле происходит каждый год. Да, вакцина производится, исходя из прогноза. Эффективность вакцинации на уровне 40-60% имеет место всегда, и этого достаточно, чтобы минимизировать, по крайней мере, тяжелые формы, тем более неблагоприятные исходы у контингента с риском.

Да, по прогнозам, скорее всего, сохранится высокая активность сезонного гриппа А (H3N2)».

Новые российские вакцины от гриппа соответствуют рекомендациям ВОЗ для Северного полушария на этот сезон. Их составляют во время глобального мониторинга, отметили в Минздраве. Впрочем, насколько эффективна обновленная прививка, покажет пик заболеваемости, заметила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова:

«Грипп является сезонным заболеванием, которое каждый год уносит много жизней. Поэтому лучше, конечно, для каждого человека в отдельности стремиться его избежать. Поскольку сезон еще только начался, то мы пока не можем оценить, насколько хорошо вакцина работает. Привиться, разумеется, стоит. Оптимальное время для получения прививки — это октябрь-ноябрь, потому что пик заболеваемости гриппом в России приходится на период после Нового года. То есть после того, как все съездили на каникулы, между собой пообщались, у нас подъем и намечается».

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших ОРВИ только у одного из 100 выявляют грипп. В России прививочная кампания стартовала 2 сентября. В Минздраве рассказывали, что за месяц вакцинировались уже более 5 млн человек.

Леонид Пастернак