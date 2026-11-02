Смертность от Эболы превысила 50%

Власти ДРК признали нынешнюю вспышку Эболы самой смертоносной и масштабной в истории страны. Большинство заболевших и умерших приходится на ДРК, были зафиксированы случаи заражения в Уганде, Кении и Франции. Эпицентром вспышки остается провинция Итури в ДРК, на которую приходится большинство заражений.