Смертность от Эболы превысила 50%
Количество заразившихся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 10,4 тыс. человек, почти 5,4 тыс. из них умерли. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Смертность от Эболы достигла 51,6%.
Власти ДРК признали нынешнюю вспышку Эболы самой смертоносной и масштабной в истории страны. Большинство заболевших и умерших приходится на ДРК, были зафиксированы случаи заражения в Уганде, Кении и Франции. Эпицентром вспышки остается провинция Итури в ДРК, на которую приходится большинство заражений.