Мурашко: за счет федбюджета в России закупили более 56 млн вакцин от гриппа

Минздрав начал поставки вакцин от гриппа в регионы. За счет федерального бюджета были закуплены более 56 млн доз, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок... Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами»,— рассказал господин Мурашко на заседании штаба министерства с участием регионов по подготовке к осенне-зимнему эпидсезону 2026-2027 годов (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. По его словам, все компоненты модернизированы в соответствии с прогнозом ВОЗ. Регионы также получают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции — основного возбудителя, вызывающего опасные пневмонии.