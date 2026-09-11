Мурашко: за счет федбюджета в России закупили более 56 млн вакцин от гриппа
Минздрав начал поставки вакцин от гриппа в регионы. За счет федерального бюджета были закуплены более 56 млн доз, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок... Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами»,— рассказал господин Мурашко на заседании штаба министерства с участием регионов по подготовке к осенне-зимнему эпидсезону 2026-2027 годов (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. По его словам, все компоненты модернизированы в соответствии с прогнозом ВОЗ. Регионы также получают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции — основного возбудителя, вызывающего опасные пневмонии.