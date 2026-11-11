Число зараженных Эболой в ДР Конго превысило 11 тысяч человек
Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 11 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные.
Согласно данным на 10 ноября, всего в стране зафиксировано 11 042 случая инфицирования. Погибли около 5,4 тыс. человек. Заболевание затронуло восемь из 26 провинций страны. В начале ноября смертность от Эболы достигла 51,6%.
Вспышка стала второй по масштабам и смертоносности за всю историю наблюдений. Она уступает лишь эпидемии в Западной Африке 2014–2016 годов, когда заразились более 28,6 тыс. человек и погибли более 11 тыс. Кроме того, из-за регистрации случаев в Восточной, Центральной и Западной Африке эта вспышка признана самой широкой по географическому охвату на континенте.