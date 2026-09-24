ВОЗ предупредила о нехватке медиков для борьбы с лихорадкой Эбола в ДРК

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об острой нехватке врачей и медицинского персонала для лечения заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). ВОЗ указала, что за последние три недели число случаев заражения в одной только провинции Северное Киву взлетело на 73%. С начала этой вспышки от Эболы в ДРК умерло уже более 3,75 тыс. человек, подтверждено 7,8 тыс. случаев заболевания.

В заявлении ВОЗ отмечается, что в ДРК развернуто 49 центров лечения заболевших Эболой и 25 лабораторий, которые обрабатывают до 2,5 тыс. анализов ежедневно. В центрах сейчас около 1,4 тыс. коек и их число постоянно увеличивается, и это усугубляет проблему дефицита сотрудников. «Нехватка человеческих ресурсов — одна из самых больших проблем»,— заявила работающая в Северном Киву врач ВОЗ Кэтрин Смоллвуд. По ее словам, «очень сложно найти тех, кто смог бы работать» в центрах лечения. Представитель ВОЗ в ДРК Анн Ансиа сообщила, что для каждого такого центра нужно около 300 медиков, включая врачей разных специальностей и младший медицинский персонал.

Как отмечается, люди не спешат заключать контракты на работу в Конго по нескольким причинам. Одна из них — оплата труда персонала. В августе врачи одного из центров в провинции Итури объявляли забастовку из-за того, что им с мая не платили за работу. Еще одна проблема — насилие со стороны местных жителей, которые зачастую не доверяют медикам. Они сжигают больницы и нападают на медицинский персонал.

Алена Миклашевская