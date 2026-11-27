Минфин оценил доходы от мер по обелению экономики регионов
Регионы России дополнительно получают 60–70 млрд руб. ежегодно от мер по обелению экономики. Такую оценку привел вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете федерации.
«Уверен, что эти деньги как раз поступят в бюджет, уже и в этом году часть мер мы начали реализовывать, и в следующем году этот ресурс поступит в региональные бюджеты»,— отметил господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
Министр финансов называл обеление экономики одной из новых точек роста российской экономики. В интервью «Ъ» Антон Силуанов рассказывал, что работа по сокращению теневого сектора экономики сегодня особенно важна, потому что у правительства «каждая копейка на счету». В РАНХиГС прогнозировали, что без проведения реформ, включающих обеление экономики, рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%.