Во Франкфурте выявили два новых случая заражения тропической малярией

Управление здравоохранения Франкфурта сообщило о двух новых случаях заражения тропической малярией в районе Шванхайм. Он расположен рядом с франкфуртским аэропортом, где в августе произошла вспышка инфекционного заболевания. Однако в этот раз оба заболевших не работают в аэропорту и сами не посещали регионы, где распространена малярия.

Управление здравоохранения призвало жителей носить одежду, закрывающую большую часть тела, и пользоваться репеллентами. В управлении опасность заражения малярией во Франкфурте оценивают как крайне низкую. Малярия не передается от человека к человеку, заражение происходит при укусе комара.

В конце августа стало известно, что малярией заразились шесть сотрудников аэропорта Франкфурта. Двое из них умерли. Тогда сообщалось, что они заразились малярией после укусов комаров, которые попали в аэропорт из грузового отсека самолета.

Как отмечают в Институте Роберта Коха, большинство случаев малярии, зафиксированных в Европе, относится к людям, которые заразились в других местах. С 1969 по 2024 год было зафиксировано145 случаев, когда заболевшие заразились малярией в европейских странах.

Яна Рождественская