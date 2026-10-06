В Кении зафиксировали первую смерть от лихорадки Эбола
Министерство здравоохранения Кении подтвердило выявление первого в стране случая гибели от заражения вирусом лихорадки Эбола. Мужчина скончался в процессе лечения в больнице Найроби. Об этом сообщает AP.
По словам министра здравоохранения Кении Адена Дуале, этот гражданин Кении недавно вернулся из Демократической Республики Конго (ДРК), где полгода назад началась вспышка заболевания. У мужчины были выявлены признаки лихорадки, он был госпитализирован и умер в больнице поздно 5 октября. Министр сообщил, что выявлены 28 контактировавших с этим пациентом людей. Кроме того, сейчас отслеживают 23 пассажиров самолета, в котором мужчина прибыл в Кению из ДРК. Все контактировавшие с ним люди будут находиться на карантине в течение 21 дня.
Кения стала четвертой страной, где выявлены случаи заражения Эболой с начала эпидемии в ДРК в середине мая. О 20 заразившихся сообщали власти Уганды, и об 1 случае — власти Франции. В ДРК к настоящему моменту известно о более чем 8,5 тыс. случаях заражения, 4114 человек умерли. Власти ДРК признали нынешнюю эпидемию самой смертоносной и масштабной в истории страны.
Для завозного случая ключевой задачей становится не только изоляция заболевшего, но и удержание под наблюдением всей цепочки контактов. В Демократической Республике Конго в июне медработникам удалось связаться лишь с 56,3% из 5681 человека, чьи контакты отслеживались; ориентир Всемирной организации здравоохранения составлял около 95%. Это показывает, что карантин работает лишь при сохранении связи с людьми, которые могли подвергнуться заражению, и при возможности вовремя направить их на обследование.
Трансграничный характер вспышки уже в мае заставил Всемирную организацию здравоохранения признать ее чрезвычайной ситуацией, представляющей риск для других государств. Для Кении это означает необходимость сочетать контроль прибывающих из районов вспышки с готовностью проводить карантин и лечение внутри страны, не полагаясь на перевозку пациентов через границы.
В мае необходимость создания в Кении медицинского центра связывали с тем, чтобы американские граждане могли проходить карантин на месте, без длительной транспортировки в США. Такая инфраструктура сокращает зависимость от международных перевозок при санитарных ограничениях, но не отменяет главного условия сдерживания вспышки — полноты и непрерывности отслеживания контактов.