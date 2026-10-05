В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым нет иммунитета

В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компонента вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета»,— сказал журналистам господин Лиознов.

Дмитрий Лиознов призвал вакцинироваться прежде всего уязвимые категории населения — детей, беременных, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По его словам, иммунитет формируется не менее двух недель, поэтому вакцинацию необходимо планировать заранее.

Господин Лиознов добавил, что сейчас ситуация с гриппом в стране стабильна. Российские производители полностью обеспечивают потребность страны в гриппозных вакцинах. Отечественные препараты в России используют для профилактических прививок уже пять лет. Это, по словам эксперта, говорит о статусе России как одного из лидеров в разработке и производстве иммунобиологических лекарств.