«Врачи без границ»: выделяемые на борьбу с Эболой миллионы долларов идут не по назначению
Международная некоммерческая организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что «миллионы долларов», выделяемые властями разных стран и благотворительными организациями на борьбу с лихорадкой Эбола, «идут не по назначению». Как сообщает BBC со ссылкой на данные MSF, «медицинские сотрудники, работающие непосредственно в очагах заболевания, не получают зарплату и сталкиваются с нехваткой предметов первой необходимости». НКО также отмечает, что в некоторых случаях не хватает средств даже на закупку горючего для машин скорой помощи.
Это в основном относится к ситуации в Демократической Республике Конго. С момента начала вспышки лихорадки Эбола в ДРК в мае этого года от нее скончались более 5,4 тыс человек, а число зараженных достигло 11 тыс. Вспышка стала второй по количеству летальных исходов за всю историю наблюдений.
MSF призвала правительство ДРК и соответствующие структуры ООН «усилить контроль» для более эффективного использования выделенных средств. По мнению НКО, необходимо «обеспечить персонал, участвующий в борьбе с эпидемией, надлежащей подготовкой, оплатой труда, оборудованием и поддержкой, а также направлять ресурсы в те районы, где потребность в них наиболее остра».