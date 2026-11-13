«Врачи без границ»: выделяемые на борьбу с Эболой миллионы долларов идут не по назначению

Это в основном относится к ситуации в Демократической Республике Конго. С момента начала вспышки лихорадки Эбола в ДРК в мае этого года от нее скончались более 5,4 тыс человек, а число зараженных достигло 11 тыс. Вспышка стала второй по количеству летальных исходов за всю историю наблюдений.