Роспотребнадзор зарегистрировал завозной случай лихорадки Зика
В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика, сообщил Роспотребнадзор в мессенджере «Макс». Заболевание в сентябре выявили у жительницы Москвы после отдыха на Бали. Ее положили в инфекционный стационар.
Биоматериал пациентки изучили в уполномоченном учреждении ведомства, и диагноз подтвердился. Риск распространения инфекции внутри страны в Роспотребнадзоре исключили. Обитающие в России комары не несут высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, пояснили в ведомстве. «Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии»,— указано в сообщении.
Для оперативной диагностики болезни научные организации Роспотребнадзора создали отечественные тест-системы. Туристам в тропических странах советуют защищаться от комаров: пользоваться репеллентами, носить светлую одежду с длинными рукавами, ставить москитные сетки. При температуре, сыпи, конъюнктивите, боли в мышцах и суставах после поездки нужно сразу обратиться к врачу.