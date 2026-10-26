Роспотребнадзор зарегистрировал завозной случай лихорадки Зика

Биоматериал пациентки изучили в уполномоченном учреждении ведомства, и диагноз подтвердился. Риск распространения инфекции внутри страны в Роспотребнадзоре исключили. Обитающие в России комары не несут высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, пояснили в ведомстве. «Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии»,— указано в сообщении.