В Монголии подтвердили активность очагов чумы на границе с Россией

Исследователи из России и Монголии заявили об активности природных очагов бубонной чумы в приграничном с Россией аймаке (районе) Хубсугул. Об этом ТАСС сообщили в аймачной администрации.

Российские и монгольские исследователи изучали природные очаги в Монголии с 14 по 31 августа. «Итоги монголо-российского лабораторного анализа выявили наличие культур возбудителя этой инфекции и подтвердили активность ее природных очагов»,— сообщили в администрации аймака. Совместный мониторинг приграничной с Россией территории Монголии исследователи будут проводить регулярно с 2026 по 2029 год.

Месяцем ранее в Монголии выявили случай заражения бубонной чумой. По версии властей, местный житель заразился, когда охотился и съел сурков в сомоне Уланхус. Его госпитализировали. Всех контактировавших с зараженным поместили в карантин.

Природными очагами бубонной чумы называют определенные территории, где циркулирует бактерия-возбудитель Yersinia pestis. Главные ее носители — дикие грызуны (сурки, суслики, песчанки, полевки) и зайцеобразные. Две трети территории Монголии входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. По данным монгольской службы здравоохранения, в стране зарегистрированы очаги бубонной чумы в 130 районах 17 регионов.