Роспотребнадзор запросил информацию о случаях гриппа А среди россиян в Дубае
Роспотребнадзор запросил у Ассоциации туроператоров России информацию о случаях заболевания российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае. Официальное письмо также подготовлено в адрес Минздрава ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«По сообщениям туристов, заболевшие жалуются на высокую температуру и сильную ломоту в теле»,— указано в сообщении ведомства. Роспотребнадзор запросил данные об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики, а также информировании туристов, выезжающих в ОАЭ.
О росте числа случаев гриппа А среди российских туристов в Дубае сообщал Shot. Одна из заболевших — 24-летняя туристка из Самары. У нее проявились симптомы заболевания спустя шесть дней после начала отпуска, анализ подтвердил грипп А.