Роспотребнадзор запросил информацию о случаях гриппа А среди россиян в Дубае

«По сообщениям туристов, заболевшие жалуются на высокую температуру и сильную ломоту в теле»,— указано в сообщении ведомства. Роспотребнадзор запросил данные об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики, а также информировании туристов, выезжающих в ОАЭ.