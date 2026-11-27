Народной же партии достаточно привлечь в коалицию одного союзника — крайне правую партию Vox, пользующуюся поддержкой свыше 18% избирателей. Еще шесть лет назад «народники» обвиняли своих ультраправых соперников в отстаивании политики, основанной на «страхе, гневе, негодовании и мести». Некоторые предложения Vox казались действительно шокирующими. Например, летом прошлого года ее лидер Сантьяго Абаскаль выдвинул идею депортации из Испании до 8 млн человек иностранного происхождения, включая детей иммигрантов, мотивируя это тем, что «им очень трудно привыкнуть к нашим обычаям». Позднее партия отказалась от этого плана «реэмиграции», обещая применять жесткие меры лишь к нелегалам. Тем не менее «национальный приоритет», то есть предоставление испанцам преимущества перед иностранцами в получении доступа к субсидируемому жилью, социальной аренде, грантам и пособиям, остался столпом программы крайне правых. Как пояснял Абаскаль, это продиктовано «не ненавистью к тем, кто находится снаружи, а скорее любовью к тем, кто находится внутри».