«Красавчик» испанцев больше не цепляет
На смену социалисту Санчесу в Испании может прийти кабинет с крайне правыми
В воскресенье, 29 ноября, в Испании пройдут уже шестые за последние 11 лет парламентские выборы. По итогам голосования восьмилетнее пребывание у власти социалистов почти наверняка закончится, а в правительство впервые со времен диктатуры Франко может войти крайне правая партия. Это обещает не только ужесточение миграционной политики, но и смену внешнеполитических векторов Мадрида.
Ва-банк, который грозит не оправдаться
С первых дней во власти премьер Испании Педро Санчес снискал себе прозвище «красавчик». Оппоненты использовали этот эпитет с иронией, говоря, что привлекательная внешность и очаровательная улыбка — это единственное оружие главы социалистов. Соратники премьера традиционно трактовали прозвище по-своему: мол, «красавчиком» его нарекли за умение правильно говорить с людьми и добиваться их доверия.
К 2026 году, однако, испанцы от красивых речей Санчеса, похоже, сильно подустали: согласно опросам, почти треть избирателей заявила, что отстранение премьера-социалиста от власти станет ключевым мотивом для их участия в выборах.
Все последние месяцы премьер, клявшийся при вступлении в должность бороться со взяточничеством, подвергался острой критике. Сначала поводом для нее были громкие коррупционные скандалы, в которых были замешаны люди из его окружения. Затем — неудовлетворительная работа правительства во время миграционного кризиса в Сеуте летом 2026 года, когда около 80 тыс. человек из соседнего Марокко за 48 часов пересекли испанскую границу.
Но главным источником недовольства испанцев и ключевой проблемой на выборах стала нехватка доступного жилья. Особую остроту ей придала резонансная история с ныне покойной Марикармен Абаскаль, 87-летней пенсионеркой, которую выселили из дома в Мадриде из-за неспособности внести арендную плату, враз поднятую на 230%. Этот случай привел к массовым протестам и всеобщей забастовке против резкого роста цен на жилье. В попытке купировать кризис Педро Санчес предложил два чрезвычайных декрета для решения жилищного кризиса. Но принять их правительство социалистов не смогло — не только из-за сопротивления оппозиционной консервативной Народной партии (PP) и ультраправой Vox, но и из-за противодействия праворадикальной каталонской партии Junts, которая еще недавно числилась среди ситуативных союзников правящей коалиции.
Такой законодательный тупик и подвиг Педро Санчеса объявить в начале октября внеочередные выборы в парламент.
В прошлом глава испанских социалистов уже рисковал похожим образом, отправив страну на досрочные выборы в 2023 году после поражения его партии на региональных и местных выборах. Тогда Санчес, по всем прогнозам, должен был проиграть. Но неожиданно социалисты получили лучший результат с 2008 года, а Народная партия хоть и заняла первое место, не смогла собрать нужное число голосов для утверждения на посту премьера своего лидера Альберто Фейхоо, и пост премьера остался за Санчесом.
Союзные силы
На этот раз риск с объявлением досрочных выборов грозит не оправдаться. Согласно всем опросам, Народная партия лидирует с 30% голосов, социалисты отстают от нее на 2–3%. Однако любой партии или коалиции необходимо получить не менее 176 кресел в 350-местном Конгрессе, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство.
И здесь у левого фланга дела плохи. По прогнозам, «Широкий фронт», возглавляемый экс-мэром Барселоны Адой Колау, объединивший многие левые группировки, и отказавшаяся к ним примкнуть партия «Подемос» даже вместе взятые не смогут набрать достаточное количество голосов, чтобы помочь социалистам сформировать еще одно коалиционное правительство.
Народной же партии достаточно привлечь в коалицию одного союзника — крайне правую партию Vox, пользующуюся поддержкой свыше 18% избирателей. Еще шесть лет назад «народники» обвиняли своих ультраправых соперников в отстаивании политики, основанной на «страхе, гневе, негодовании и мести». Некоторые предложения Vox казались действительно шокирующими. Например, летом прошлого года ее лидер Сантьяго Абаскаль выдвинул идею депортации из Испании до 8 млн человек иностранного происхождения, включая детей иммигрантов, мотивируя это тем, что «им очень трудно привыкнуть к нашим обычаям». Позднее партия отказалась от этого плана «реэмиграции», обещая применять жесткие меры лишь к нелегалам. Тем не менее «национальный приоритет», то есть предоставление испанцам преимущества перед иностранцами в получении доступа к субсидируемому жилью, социальной аренде, грантам и пособиям, остался столпом программы крайне правых. Как пояснял Абаскаль, это продиктовано «не ненавистью к тем, кто находится снаружи, а скорее любовью к тем, кто находится внутри».
С учетом того, что консерваторы выступают за ужесточение иммиграционной политики, и взгляды их и ультраправых на ряд других вещей схожи, в последние годы отношения между двумя партиями стали ближе.
Народная партия и Vox уже обкатали сотрудничество на региональном уровне, создав совместные правительства в четырех регионах Испании.
Что касается коалиции с крайне правыми на национальном уровне, то тут у «народников» по-прежнему есть много сомнений, но, похоже, нет выбора. В одном из интервью в начале ноября Альберто Фейхоо признал наличие у двух сил разногласий, но не исключил возможности сотрудничества: «Если испанцы попросят меня обеспечить стабильность с помощью Vox, я это сделаю».
Таким образом, после выборов 29 ноября Испания вполне может получить первое после падения в 1975 году диктатуры Франсиско Франко правительство с участием крайне правых сил.
Разворот на внешних рубежах
Вероятный переход власти в Испании в руки правых, безусловно, приведет и к изменениям во внешней политике. Самый серьезный сдвиг аналитики предсказывают в отношениях Мадрида с Пекином и Вашингтоном.
Санчес последовательно выступал в роли самого активного сторонника укрепления связей Европы с Китаем, который он посетил с 2023 года четыре раза. Отношения же со Штатами при Дональде Трампе у Санчеса сразу не заладились. Сначала он отказался от увеличения оборонных расходов до 5% от ВВП, как того требовал Трамп, а затем раскритиковал того за войну в Иране и закрыл воздушное пространство Испании для американских военных, получив в ответ от главы Белого дома угрозу прекратить все торговые отношения с Мадридом. Ухудшение отношений с президентом США, к которому 87% испанцев относятся негативно, Санчес записал себе в актив. На теледебатах с Фейхоо на прошлой неделе он заявил, что его противодействие войнам в Газе и Иране помогло Испании стать «маяком» в мире, омраченном растущим влиянием ультраправых и «техноолигархов», стремящихся подорвать демократические ценности и социальный прогресс.
«Меньше Трампа и больше поездов»,— парировал лидер консерваторов, намекая на катастрофу на железной дороге в октябре недалеко от Толедо, в результате которой погибли 69 человек, и призывая премьера уделять больше внимания повседневным заботам испанцев, а не глобальным вопросам.
Впрочем, игнорировать полностью мировые проблемы в Народной партии не стали.
Фейхоо пообещал, что основой внешней политики Испании будет развитие отношений со странами Латинской Америки.
Отношения же с Вашингтоном, скорее всего, при нем упрочатся, а вот с Пекином почти наверняка ухудшатся. Кроме того, консерваторы пообещали поддерживать Украину, «оказывать ей политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку и вводить санкции против России».