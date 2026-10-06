Россия предложила помочь США в борьбе со вспышками особо опасных инфекций
Россия готова помочь США в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. Российская сторона может предоставить специалистов, лабораторное оборудование и высокоэффективные средства диагностики, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в июне этого года в Нью-Мексико зарегистрировали первую за год смерть от чумы. В августе в штате Пенсильвания от кори скончались два человека. Кроме того, с начала года в США зафиксировано семь случаев сыпного тифа.
«Нестабильной остается ситуация по опасным инфекционным болезням. Россия имеет большой практический и научный опыт в сфере обеспечения эпидемиологическго благополучия как внутри страны, так и за рубежом»,— отметили в Роспотребнадзоре.
Из-за стремительного распространения кори 5 октября в штате Нью-Йорк на месяц был введен режим ЧС. По состоянию на 3 октября в Нью-Йорке зарегистрировали 108 подтвержденных случаев. Из них 92 выявили в недостаточно вакцинированных сельских местностях. По данным Центра по контролю заболеваний США, в 2025 году в стране было зафиксировано 2,2 тыс. случаев кори, тогда как на начало октября 2026 года — 3,8 тыс. случаев. Это максимальный уровень с 1991 года.
Практически такая помощь может быть организована как пакет по запросу принимающей стороны: российские специалисты проводят эпидемиологическое расследование, передают тесты и материально-технические средства, а мобильная противоэпидемическая лаборатория позволяет проводить работу на месте. В Уганде в 2025 году подобная лаборатория уже использовалась при вспышке лихорадки Эбола, а специалисты Роспотребнадзора обучили более 80 местных сотрудников мониторингу возбудителей и дезинфектологии.
Содержание работы специалистов может выходить за рамки поставки оборудования. В Узбекистане российские клиницисты, инфекционисты и эпидемиологи участвовали в лечении больных, консультировали по организации лабораторной службы, диагностике, доставке проб, маршрутизации пациентов и работе стационаров. В марте 2020 года российская сторона также публично заявляла о готовности помочь США в борьбе с COVID-19.