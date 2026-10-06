Россия предложила помочь США в борьбе со вспышками особо опасных инфекций

Россия готова помочь США в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. Российская сторона может предоставить специалистов, лабораторное оборудование и высокоэффективные средства диагностики, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в июне этого года в Нью-Мексико зарегистрировали первую за год смерть от чумы. В августе в штате Пенсильвания от кори скончались два человека. Кроме того, с начала года в США зафиксировано семь случаев сыпного тифа.

«Нестабильной остается ситуация по опасным инфекционным болезням. Россия имеет большой практический и научный опыт в сфере обеспечения эпидемиологическго благополучия как внутри страны, так и за рубежом»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Из-за стремительного распространения кори 5 октября в штате Нью-Йорк на месяц был введен режим ЧС. По состоянию на 3 октября в Нью-Йорке зарегистрировали 108 подтвержденных случаев. Из них 92 выявили в недостаточно вакцинированных сельских местностях. По данным Центра по контролю заболеваний США, в 2025 году в стране было зафиксировано 2,2 тыс. случаев кори, тогда как на начало октября 2026 года — 3,8 тыс. случаев. Это максимальный уровень с 1991 года.