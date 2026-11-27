По данным Центробанка, в третьем квартале 2026 года общий объем мошеннических трансакций снизился за счет первого в истории наблюдений падения хищений со счетов юрлиц. Вместе с тем объем средств, украденных за отчетный период у граждан, вырос за счет увеличения мошенничеств по картам и со счетами при рекордном за два с половиной года количестве атак с помощью социальной инженерии.