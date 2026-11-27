«Сбер» фиксирует до 1,4 млн мошеннических звонков клиентам ежедневно
По оценке Сбербанка, за 11 месяцев число случаев кибермошенничества сократилось на 25-27%, заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. По его словам, мошенничество «имеет тренд на сокращение».
«Количество мошеннических телефонных звонков уменьшилось. Мы сегодня фиксируем примерно до 1,4 млн таких звонков ежедневно»,— рассказал топ-менеджер на конференции AI Journey (цитата по ТАСС).
Господин Кузнецов уточнил, что с начала года «Сбер» предотвратил хищение у своих клиентов более 300 млрд руб. Он уточнил, что более 90% предотвращенных мошеннических схем приходится на трансграничные операции.
По данным Центробанка, в третьем квартале 2026 года общий объем мошеннических трансакций снизился за счет первого в истории наблюдений падения хищений со счетов юрлиц. Вместе с тем объем средств, украденных за отчетный период у граждан, вырос за счет увеличения мошенничеств по картам и со счетами при рекордном за два с половиной года количестве атак с помощью социальной инженерии.