Более 30 млн россиян привились от гриппа в этом сезоне
В России прививку от гриппа получили более 31,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Вакцинация в стране еще продолжается.
«Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства»,— указано в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Роспотребнадзор считает прививку необходимой прежде всего для людей из групп риска. Это те, кто часто болеет ОРВИ, и люди с хроническими болезнями, в том числе легких и сердечно-сосудистой системы, с метаболическими нарушениями и ожирением. К группам риска ведомство также относит детей, пожилых людей и беременных женщин.