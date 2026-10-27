Более 30 млн россиян привились от гриппа в этом сезоне

Роспотребнадзор считает прививку необходимой прежде всего для людей из групп риска. Это те, кто часто болеет ОРВИ, и люди с хроническими болезнями, в том числе легких и сердечно-сосудистой системы, с метаболическими нарушениями и ожирением. К группам риска ведомство также относит детей, пожилых людей и беременных женщин.