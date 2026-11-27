«Газпром» и турецкая компания Botas подписали контракт о продлении поставок газа в республику на три года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме. Он добавил, что в контракте сохраняются прежние условия и объемы поставок, передает ТАСС.