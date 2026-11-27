Новак: «Газпром» и турецкая Botas на три года продлили контракт на поставки газа
«Газпром» и турецкая компания Botas подписали контракт о продлении поставок газа в республику на три года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на российско-турецком бизнес-форуме. Он добавил, что в контракте сохраняются прежние условия и объемы поставок, передает ТАСС.
В декабре 2025 года «Газпром» и Botas уже продлевали на год контракты на поставку 21,75 млрд куб. м российского трубопроводного газа. Сырье поступает в Турцию через «Турецкий поток» и «Голубой поток». Помимо госорганизации, российский газ покупают и частные турецкие компании.