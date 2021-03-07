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17:03
СКР возбудил дело после гибели пожарного при тушении «Невской мануфактуры»
18:28
Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого
16:32
Сторонники Навального рассказали, что ему угрожают принудительным кормлением
20:42
Путин предложил увеличить оклад космонавтов на 50–70%
20:35
Цены на бензин в Москве вновь выросли
20:26
Суд взыскал с Милова 350 тыс. рублей по иску Пригожина
20:14
В России появился флагманский смартфон Vivo X60 Pro
19:58
Роскомнадзор потребовал от Google, Facebook и Twitter подтвердить локализацию персональных данных
19:44
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
19:24
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
19:23
ХДС поддержал своего главу Лашета в качестве кандидата на пост канцлера
19:16
Участник псковской акции в поддержку Навального получит обвинение по четырем статьям УК
19:01
Сергей Зубов стал главным тренером рижского «Динамо»
18:50
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание
18:36
Путин подписал указ о новом порядке назначения главы ФСО
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(обновлено: 12.04.2021)
Борьба с онкологическими заболеваниями
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Раскрыта группировка, торговавшая крадеными лекарствами для онкобольных
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«Проблема с СИЗ — симптом тяжелейшего заболевания системы здравоохранения»
Исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев — о разногласиях представителей НКО с Минздравом
3
Онкобольных отправили за справками по COVID-19
В ставропольский краевой онкодиспансер не пустили пациентов без документа от терапевта
1
Коронавирус пробрался в онкоцентр
Сколько сотрудников НМИЦ имени Блохина оказались инфицированы
1
Новообразование в мировом бюджете
ВОЗ предлагает увеличить расходы на лечение онкологических заболеваний
12
Онкологии оказали первую помощь
Принят ряд экстренных решений для снятия общественного напряжения вокруг раковых больных
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«Это не лечение, а выматывание и приближение конца»
Пациентам Самарского онкоцентра выдают противоопухолевый препарат по таблетке в день
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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