Минздрав зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм женского рака

В России зарегистрирован оригинальный препарат «Элефуза» (международное непатентованное наименование фузулопариб) для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Поставлять и в дальнейшем производить препарат в России будет компания «Петровакс Фарм». Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фузулопариб зарегистрирован в качестве поддерживающей терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы или первичного перитонеального рака у взрослых пациенток, ответивших на платиносодержащую химиотерапию первой линии. Также он показан для поддерживающей терапии платиночувствительного рецидива этих заболеваний и в качестве монотерапии метастатического HER2-негативного рака молочной железы у взрослых пациенток с герминальной мутацией BRCA1/2, ранее получавших химиотерапию.

Каждая пятая российская женщина, как отмечается в пресс-релизе, сталкивается с раком молочной железы, и примерно в 80% случаев опухоль относится к HER2-негативному типу. Хотя инновационные терапевтические решения уже позволяют эффективно справляться со многими формами болезни, некоторые варианты, например, HER2-негативный подтип с герминальными мутациями BRCA1/2, отличаются агрессивным течением и сложно поддаются лечению. Рак яичников входит в топ-10 по распространенности и смертности среди женских онкозаболеваний. Болезнь часто выявляется уже на распространенной стадии и характеризуется высоким риском рецидива.

Как заявила заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Светлана Хохлова, около 70% пациенток с раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет даже после успешного первого этапа лечения, а у 80% при повторных курсах химиотерапии развивается резистентность к препаратам платины. Появление еще одного варианта лечения, по ее словам, расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

Наталья Костарнова