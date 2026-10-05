Рак груди составил 19% всех случаев онкозаболеваний у россиянок в прошлом году

В 2025 году 19% всех случаев злокачественных новообразований у россиянок составил рак молочной железы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заведующего отделением диагностики и радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. Герцена Сергея Прокопенко.

В сборнике «Состояние онкологической помощи населению России» за прошлый год, который изучила газета, указано, что на нулевой стадии рак груди выявили у более чем 3,7 тыс. пациенток. По сравнению с 2015 годом доля выявленных больных с первой стадией рака увеличилась на 12 п. п. — до 36%.

Общая заболеваемость раком груди в России и мире стабильно растет, отметил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Сергей Малыгин. При этом, по его словам, показатель выявляемости заболевания на III–IV стадиях за 10 лет снизился на 23%. В 2025 году он составил чуть более 23%.