Ученые научили ИИ определять по фотографии шансы онкобольных на выживание

Сопоставление особенностей лиц на снимках с реальными сроками выживаемости и датами смерти научило нейросеть оценивать биологический возраст человека и вычислять риск смертности. Как установили ученые, нейросеть больше обращала внимание на переносицу и область под глазами пациентов, фактически подтвердив «лицо Гиппократа», то есть описанные древнегреческим врачом признаки истощения и скорой смерти пациента. Проверка показала, что пациенты, которые, по оценкам ИИ, находились в группе максимального риска, более чем в 50% случаев умирали в течение 90 дней.