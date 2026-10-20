Ученые научили ИИ определять по фотографии шансы онкобольных на выживание
Ученые разработали ИИ-инструмент, который по одной фотографии лица больного раком может спрогнозировать его шансы на выживание. Исследование опубликовано в журнале Lancet Digital Health.
Над проектом работали ученые бостонской медицинской сети Mass General Brigham. Они утверждают, что автоматизировали метод первого взгляда, которому обучают будущих врачей в медицинских вузах для оценки тяжести состояния больного. Ученые обучили нейросеть базовому распознаванию лиц, используя более 40 млн фотографий людей разного возраста, пола, этнической принадлежности. Затем загрузили в нее истории болезней более 30 тыс. живых или уже умерших пациентов с раком.
Сопоставление особенностей лиц на снимках с реальными сроками выживаемости и датами смерти научило нейросеть оценивать биологический возраст человека и вычислять риск смертности. Как установили ученые, нейросеть больше обращала внимание на переносицу и область под глазами пациентов, фактически подтвердив «лицо Гиппократа», то есть описанные древнегреческим врачом признаки истощения и скорой смерти пациента. Проверка показала, что пациенты, которые, по оценкам ИИ, находились в группе максимального риска, более чем в 50% случаев умирали в течение 90 дней.
Авторы исследования подчеркивают, что модель не предназначена для точного предсказания даты смерти конкретного человека.