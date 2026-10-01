Минздрав: онкобольные начали получать терапевтические вакцины по ОМС
Первые онкопациенты начали получать по ОМС терапевтические вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что больные также могут бесплатно пройти лечение с помощью CAR-T-клеточной терапии.
«Расширяется и программа государственных гарантий: прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС»,— рассказал министр на форуме «Пациент-ориентированные инновации» (цитата по ТАСС).
Минздрав говорил, что по полису ОМС доступна российская вакцина от рака кожи. В 2027 году в схемы лечения по ОМС включат три новых онкопрепарата. Российские ученые рассчитывают, что несколько видов рака могут быть побеждены в ближайшие годы.
В апреле 2026 года в систему ОМС уже были добавлены онковакцины и CAR-T-иммунотерапия, о чем сообщал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Минздрав разрешил использовать препарат «Неоонковак» для лечения меланомы в клинической практике в апреле 2026 года. Первый 60-летний пациент из Курской области с диагнозом меланома кожи получил отечественную мРНК-вакцину от рака 1 апреля 2026 года. По состоянию на 4 апреля 2026 года его лечение продолжалось, а состояние оценивалось как стабильное.