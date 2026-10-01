Минздрав: онкобольные начали получать терапевтические вакцины по ОМС

Первые онкопациенты начали получать по ОМС терапевтические вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что больные также могут бесплатно пройти лечение с помощью CAR-T-клеточной терапии.

«Расширяется и программа государственных гарантий: прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС»,— рассказал министр на форуме «Пациент-ориентированные инновации» (цитата по ТАСС).

Минздрав говорил, что по полису ОМС доступна российская вакцина от рака кожи. В 2027 году в схемы лечения по ОМС включат три новых онкопрепарата. Российские ученые рассчитывают, что несколько видов рака могут быть побеждены в ближайшие годы.