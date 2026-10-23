Merck и Moderna представили вакцину, снижающую риск смерти от рака кожи на 42%

Компании готовят документы, чтобы начать процедуру одобрения новой вакцины в США. По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, ее использование может начаться уже в 2027 году. Он также заявил, что, по его оценке, вакцина должна повысить эффективность лечения и при других видах рака, при которых применяется Keytruda, однако выводы об этом требуют дополнительных исследований.