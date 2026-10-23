Merck и Moderna представили вакцину, снижающую риск смерти от рака кожи на 42%
Фармацевтические компании Merck и Moderna представили вакцину, которая в сочетании с иммунотерапией снижает риск смерти от рака кожи или его рецидива на 42%. Компании сообщили, что провели третью фазу клинических испытаний вакцины, в которой приняли участие более 1,1 тыс. человек.
Merck и Moderna тестировали применение мРНК-вакцины вместе с противораковым препаратом Keytruda, выпускаемым Merck. Они пришли к выводу, что у 82,2% пациентов, сочетавших вакцину с этим препаратом, на горизонте двух лет не возникало рецидива — против 70% среди тех, кто принимал только Keytruda.
Компании готовят документы, чтобы начать процедуру одобрения новой вакцины в США. По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, ее использование может начаться уже в 2027 году. Он также заявил, что, по его оценке, вакцина должна повысить эффективность лечения и при других видах рака, при которых применяется Keytruda, однако выводы об этом требуют дополнительных исследований.
После публикации этих данных акции Moderna снизились на 17,6%, Merck — на 1,76%. Как пишет Reuters, это может быть связано с опасениями инвесторов по поводу того, насколько широко новая вакцина на самом деле может быть использована при других видах рака.