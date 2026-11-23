У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Доктор Олег Абакумов, сообщил в своих соцсетях, что перед вылетом Валерия Чекалина прошла в его клинике обследование, завершила курс химиотерапии, подготовила организм к клеточной терапии. По словам врача, Китай — первая страна в мире, где одобрена CAR-T-терапия для такой опухоли, как у блогера. При этом виде терапии у пациента забирают Т-лимфоциты (иммунные клетки), с помощью датчика определяют раковые опухоли, а затем модифицированные лимфоциты вводят обратно.