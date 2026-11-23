Лерчек прилетела на лечение в Китай
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) прилетела в Китай для лечения рака желудка. Об этом сама блогер сообщила в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). По ее словам, курс лечения оплатил благотворительный фонд президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева «Русский Крест».
«Хочу сказать спасибо фонду "Русский крест" за помощь в оплате лечения и лично поблагодарить Умара Назаровича за то, что не оставил в беде в такой момент»,— сказала госпожа Чекалина в опубликованном видео.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Доктор Олег Абакумов, сообщил в своих соцсетях, что перед вылетом Валерия Чекалина прошла в его клинике обследование, завершила курс химиотерапии, подготовила организм к клеточной терапии. По словам врача, Китай — первая страна в мире, где одобрена CAR-T-терапия для такой опухоли, как у блогера. При этом виде терапии у пациента забирают Т-лимфоциты (иммунные клетки), с помощью датчика определяют раковые опухоли, а затем модифицированные лимфоциты вводят обратно.
14 ноября президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Она незаконно перевела более 252 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ, оформив это как оплату за ее фитнес-марафон. Ей назначили пять лет условно, штраф на сумму более 760 млн руб., а также запретили три года администрировать сайты. 5 ноября Мосгорсуд признал приговор законным.