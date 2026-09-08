Симоньян сообщила об отрицательном результате обследования на рак после терапии
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об отрицательном результате обследования на рак молочной железы. Терапия 1-2 стадии заняла у нее почти год.
Маргарита Симоньян
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
«Слава Богу, все чисто. Спасибо», — написала Маргарита Симоньян в Telegram-канале о результатах позитронно-эмиссионной томографии.
О диагнозе она узнала 1 сентября 2025 года. Во время лечения перенесла семичасовую операцию по удалению молочных желез и поврежденных лимфоузлов. Прошла несколько курсов химиотерапии.