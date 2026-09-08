Симоньян сообщила об отрицательном результате обследования на рак после терапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об отрицательном результате обследования на рак молочной железы. Терапия 1-2 стадии заняла у нее почти год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Слава Богу, все чисто. Спасибо», — написала Маргарита Симоньян в Telegram-канале о результатах позитронно-эмиссионной томографии.

О диагнозе она узнала 1 сентября 2025 года. Во время лечения перенесла семичасовую операцию по удалению молочных желез и поврежденных лимфоузлов. Прошла несколько курсов химиотерапии.