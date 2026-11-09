Онкопациентам помогут родить с холодной головой
Минздрав поддержал идею бесплатной консервации половых клеток перед лечением рака
Российские власти одобрили идею бесплатно замораживать половые клетки онкологических пациентов перед началом лечения. Это позволит сохранить репродуктивные возможности для людей, которые не успели завести детей. Инициативу предложили «Новые люди»: они указывают, что в системе ОМС нет гарантии финансирования таких медицинских услуг. В пациентском сообществе надеются, что чиновники предложат «конкретные решения» проблемы.
Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) «принципиально поддерживают» проведение за счет средств ОМС процедур забора, криоконсервации и хранения половых клеток онкопациентов перед химио- и лучевой терапией. Так Минздрав ответил на запрос «Новых людей» (письмо ведомства есть у “Ъ”).
В августе 2026 года депутаты фракции Владимир Даванков, Георгий Арапов, Ксения Горячева и Антон Ткачев обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Они обратили внимание на данные НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, согласно которым 15% случаев онкозаболеваний приходится на пациентов моложе 40 лет. При этом лечение рака может нарушить репродуктивную функцию у 30–70% женщин и мужчин этого возраста. Возможность заморозки половых клеток до начала терапии предусмотрена «Порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий» (ВТР) и законом «Об основах охраны здоровья граждан». Но отдельной гарантии финансирования таких услуг за счет ОМС нет, подчеркнули авторы обращения. Их приходится оплачивать из личных средств граждан и иных источников.
Действующее финансирование ВРТ по ОМС покрывает отдельные этапы ЭКО, включая криоконсервацию эмбрионов в рамках цикла.
Но методическими рекомендациями Минздрава и ФФОМС по способам оплаты медпомощи на 2026 год прямо предусмотрено, что хранение эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.
Криоконсервация спермы стоит примерно 12–14,8 тыс. руб., а ее хранение — около 9,5 тыс. руб. в год. Процедура витрификации яйцеклеток обходится примерно в 40 тыс. руб. плюс стимуляция — протокол стоит от 90 тыс. руб. без учета препаратов. Хранение яйцеклеток обходится примерно в 1,2–1,8 тыс. руб. в месяц (15–21 тыс. руб. в год). Впрочем, для онкопациентов во многих клиниках действуют льготные тарифы, около 700–900 руб. в месяц, то есть примерно 8,5–10 тыс. руб. в год.
«Перед началом противоопухолевого лечения у человека зачастую нет времени искать медицинскую организацию и отдельно оплачивать получение и криоконсервацию репродуктивного материала»,— написали депутаты министру. Они попросили рассмотреть возможность финансирования за счет ОМС всего процесса — от забора материала до его хранения, а также проработать единый порядок предоставления такой помощи. Оплату они предложили предусмотреть на «медицинский обоснованный период». Его продолжительность и основания для продления должен устанавливать сам Минздрав.
Ведомство совместно с ФФОМС «принципиально поддерживает» предложение депутатов. «В настоящее время проводится работа по оценке возможности его реализации, в том числе корректировке с этой целью нормативных правовых актов»,— говорится в письме.
Инициатива «важна и своевременна», говорит председатель координационного совета «Движения против рака», член Общественного совета при Минздраве РФ Галина Маргевич. Пациентское сообщество рассчитывает, что принципиальная поддержка Минздрава и ФФОМС «перейдет в конкретные решения», так как сохранение репродуктивного здоровья — это «часть заботы о будущем пациента и качества его жизни после победы над заболеванием». Для многих людей онкологический диагноз не отменяет планов на семью и рождение детей, говорит она, но решение о сохранении биоматериала необходимо принимать в момент, когда «времени на раздумья очень мало».
При этом чиновникам надо решить две взаимосвязанные задачи, указывает госпожа Маргевич: не только обеспечить финансовую доступность криоконсервации, но и организовать информирование пациентов о возможности сохранения фертильности. Это должно стать обязательной частью подготовки к противоопухолевому лечению, поскольку «на практике далеко не все пациенты знают о такой возможности».
Отметим, что некоторые медицинские учреждения уже создали собственные механизмы сохранения репродуктивного здоровья онкопациентов. Так, в НМИЦ радиологии Минздрава России еще до начала противоопухолевого лечения замораживают яйцеклетки, сперму и фрагменты органов, продуцирующих половые клетки. Для этого в центре создан собственный криобанк и налажено взаимодействие онкологов и репродуктологов. А НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова при поддержке благотворительного фонда Константина Хабенского в декабре 2024 года запустил в Санкт-Петербурге проект «Снежинка» — клиническое исследование по криоконсервации части яичника, тканей яичка, яйцеклеток и спермы у детей с онкодиагнозами от 1 года до 18 лет. Первый этап длится два года и рассчитан на 125 участников.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 5