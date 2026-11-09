Онкопациентам помогут родить с холодной головой

Инициатива «важна и своевременна», говорит председатель координационного совета «Движения против рака», член Общественного совета при Минздраве РФ Галина Маргевич. Пациентское сообщество рассчитывает, что принципиальная поддержка Минздрава и ФФОМС «перейдет в конкретные решения», так как сохранение репродуктивного здоровья — это «часть заботы о будущем пациента и качества его жизни после победы над заболеванием». Для многих людей онкологический диагноз не отменяет планов на семью и рождение детей, говорит она, но решение о сохранении биоматериала необходимо принимать в момент, когда «времени на раздумья очень мало».