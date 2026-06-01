Пациенты пожаловались в Минздрав на нехватку онкопрепаратов на основе платины

Общественное «Движение против рака» уведомило Минздрав, что получило жалобы от пациентов о нехватке препаратов на основе платины как минимум в 16 регионах. В Минздраве заявили, что запасов препаратов во всех медорганизациях должно хватить на четыре месяца, пишет РБК.

По данным аналитической компании «Курсор», за первые четыре месяца 2026 года медучреждения не заключили контракты по более чем половине (65%) объявленных аукционов на закупку препаратов платины с действующими веществами карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин. С начала года были объявлены аукционы на сумму 3,1 млрд руб., из них не состоялись торги на сумму 2 млрд руб. Изначально планировалось закупить почти 3,1 млн упаковок препаратов платины, но заключили контракты только по 1,2 млн упаковок.

«Движение против рака» направило более 20 запросов в областные онкологические диспансеры. В трех регионах подтвердили дефицит карбоплатина и цисплатина, еще в одном указали, что он возникает периодически. Препараты платины применяют в комбинации с дорогостоящей иммунотерапией, и их отсутствие тормозит процесс лечения, рассказала зампредседателя координационного совета движения Галина Маргевич. По ее словам, жалобы на дефицит препаратов платины поступают с осени 2025 года. Организация попросила Минздрав уточнить, какие меры планируется принять для урегулирования ситуации.

В Минздраве заверили, что производитель «выполняет заявленные производственные планы». «В начале года наблюдалось снижение выпуска в гражданский оборот по ряду онкологических лекарственных препаратов, обусловленное удорожанием платины, необходимой для их производства»,— уточнили в ведомстве.

О риске дефицита препаратов на основе платины в январе сообщала аналитическая компания Cursor. Рентабельность производства этих лекарств упала в связи с сильным подорожанием драгметалла на 107% за 1 г за два года с начала 2024 года, объясняли аналитики.

