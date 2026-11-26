Господин Мурашко уточнил, что врачи регулярно тестируют ИИ в тех сферах медицины, в которых он используется. «Он постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей. Потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. Если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор»,— отметил глава Минздрава.