Глава Минздрава России рассказал об использовании ИИ при лечении рака
В России используют искусственный интеллект (ИИ) для подбора состава лекарств, в том числе при терапии онкологических заболеваний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, технологии ИИ помогли повысить выявляемость патологий молочной железы вдвое.
«Персонализированная медицина уже использует программы с искусственным интеллектом для подбора именно состава лекарственного препарата... Мы абсолютно адепты этого направления. И мы заинтересованы в том, чтобы это развивалось и дальше»,— рассказал министр в интервью «Вестям».
Господин Мурашко уточнил, что врачи регулярно тестируют ИИ в тех сферах медицины, в которых он используется. «Он постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей. Потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. Если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор»,— отметил глава Минздрава.
В «СберЗдоровье» рассказывали «Ъ», что россияне все чаще просят ИИ объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Эксперты не видят вреда в таких проверках, но предупреждают, что их может оказаться недостаточно, и анализы должен оценивать врач.