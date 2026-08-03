Гинцбург рассказал о планах разработать в России три новые вакцины от рака

В России намерены разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. Об этом сообщил «РИА Новости» академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Конкретные сроки разработки вакцин он не назвал.

В мае российскую вакцину от рака кишечника получили первые пять пациентов. Препарат изготавливают на основе генетических материалов каждого больного. Согласно постановлению правительства, несколько новых передовых способов лечения онкологических заболеваний, включая онковакцины и CAR-терапию, стали доступны гражданам в рамках системы ОМС.

Подробности — в материале «Ъ» «Онкологии добавили новаций».