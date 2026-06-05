ФМБА завершило доклинические исследования онковакцины от рака мозга

Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы — самой злокачественной опухоли головного мозга, сообщила в интервью RT глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в ближайшее время ведомство подаст документы на разрешение клинического применения препарата.

«Это самая злокачественная опухоль головного мозга. И в ближайшее время мы подаем документы на разрешение на клиническое применение при глиобластоме. И в конце года мы подаем заявление на клиническое применение при меланоме. В этом году это меланома кожи, а в следующем году — увеальная меланома, меланома оболочек глаза», — рассказала госпожа Скворцова.

По словам главы ФМБА, эти подходы работают при любой локализации опухоли. Но для того чтобы быть уверенными, что технология всякий раз адаптируется под новую локализацию — отдельно по каждой из них. Это важно, потому что опухоли отличаются. Есть опухоли, которые насыщены иммунными клетками, то есть «горячие». И в этом случае она более иммуногенна и лучше поддается иммунной терапии. Есть опухоли «холодные», которые существенно менее иммуногенны, либо не подлежат прямому контролю иммунной системой.

В мае госпожа Скворцова сообщала, что первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака и находятся на лечении, еще 35 пациентов ожидают препарат. Речь идет только о раке кишечника. По ее словам, чтобы оценить ее эффективность, необходимо пронаблюдать вакцинированного хотя бы несколько месяцев.