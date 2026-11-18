В России началось клиническое применение вакцины от рака толстой кишки
В России началось клиническое применение мРНК-вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Сейчас ведется набор пациентов, сообщил заместитель главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич.
«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение»,— сказал Игорь Борисевич на сессии конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» (цитата по «РИА Новости»). Препарат предназначен для взрослых пациентов, которые уже прошли операцию и получили не менее двух линий системной химиотерапии.
Помимо «Онкопепта», в России также разрабатывается мРНК-вакцина для лечения глиобластомы — злокачественной опухоли головного мозга. Ее регистрационные документы находятся на рассмотрении в Минздраве. Кроме того, завершились доклинические исследования вакцины CaTeVac, предназначенной для лечения сразу нескольких онкологических заболеваний, в том числе меланомы, рака почки и первичных опухолей центральной нервной системы.