Деньги приходят и уходят в ОМС
Минздрав разъяснил сокращение бюджета федерального проекта по борьбе с раком
08.10.2026, 06:00
Минздрав ответил пациентским организациям, озабоченным резким — более чем на 140 млрд руб.— сокращением финансирования федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ведомство пояснило, что речь идет лишь о перераспределении средств в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. А борьба с раком будет финансироваться опережающими инфляцию темпами.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно этому документу, финансирование федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями сократится сразу на 141 млрд руб.: если в 2026 году на него было заложено 144,9 млрд руб., то в 2027 году — только 3,9 млрд руб. Эти цифры вызвали тревогу у пациентских организаций и объединений. Так, «Движение против рака» направило письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разъяснить ситуацию.
Деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями фактически перенаправлены из федеральной программы в общую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, рассказали “Ъ” в пресс-службе Минздрава. Это стало возможным благодаря «росту размера поступлений страховых взносов на ОМС в совокупности с накопленными остатками средств бюджета Федерального фонда ОМС». Проект Программы госгарантий пока не опубликован, но в Минздраве утверждают, что в федеральном бюджете на 2027 год заметно вырастет объем расходов на систему ОМС. Субвенции увеличат на 9,6%, до 4376,9 млрд руб., говорят в ведомстве, что «выше на 64,4 млрд руб., чем планировалось в 2026 году». На те же 9,6% вырастет финансирование федеральных клиник, где оказывают сложную и высокотехнологичную помощь,— в 2027 году они получат 378,9 млрд руб. «Это позволит повысить доступность указанной медицинской помощи больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний независимо от места их проживания,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.— Таким образом, проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю "онкология", а также расширение ее доступности».
Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова полагает, что сначала нужно дождаться проекта Программы госгарантий (должен быть опубликован до 15 октября). Даже если деньги действительно будут перераспределены, ситуация «в любом случае печальная», говорит госпожа Боровова: «Мы настаивали, чтобы федеральный проект был продолжен, и президент нас в этом поддержал. Теперь же его фактически сворачивают. А из этих денег финансировались препараты, входящие в перечень жизненно важных, расходники, оборудование. Мы ездили по федеральным округам и увидели, какая нехватка финансов в регионах на лекарственное обеспеченнее. Некоторым нужно буквально удваивать бюджет, чтобы выполнить все гарантии перед пациентами».
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович подтверждает, что в бюджете здравоохранения действительно происходит перераспределение средств. Эксперт напоминает, что совокупный объем федерального и региональных бюджетов меньше бюджета фонда ОМС, а именно он «формирует главный финансовый поток отрасли». «Логично» сокращено федеральное финансирование по завершенным инфраструктурным проектам, говорит она, поскольку запланированные стройки и закупки оборудования уже выполнены. При этом увеличены ассигнования на операционную деятельность медучреждений и лекарственное обеспечение, то есть на текущую работу системы и доступность препаратов, указывает эксперт.
Из правительственного проекта бюджета следует, что другие федеральные проекты в 2027 году будут финансироваться на прежнем уровне. Так, на закупку препаратов для не льготных категорий граждан, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, будет выделено 11,34 млрд руб. Сохранилось финансирование проектов «Борьба с гепатитом С» (4,5 млрд руб.) и «Борьба с сахарным диабетом» (9,5 млрд руб.). В следующем году планируется выделить больше средств на закупку препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике — 162,1 млрд руб. против 155,5 млрд руб. в 2025.
В Минздраве напомнили, что в России «последовательно расширяется доступность современных онкологических технологий и лечения»: с 2026 года в госгарантии включены CAR-T-технологии и персонализированные препараты, развиваются противоопухолевые вакцины, растет перечень ЖНВЛП, укрепляется материально-техническая база. За семь лет, по данным ведомства, поставлено 16,8 тыс. единиц оборудования, построено 19 объектов, с 2025–2026 годов модернизируется радиологическая служба. Эти и другие достижения привели к тому, что одногодичная летальность от онкологических заболеваний снизилась до исторического минимума 16,7%, а раннее выявление достигло 61,4%, добавили в ведомстве.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 5