Мурашко сообщил о разработке CAR-T-терапии для плотных опухолей
В России разрабатывают CAR-T-клеточную терапию для лечения солидных (плотных) опухолей. Об этом сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, для таких опухолей метод пока остается экспериментальным.
«Пока нет общемировых каких-то данных, которые показывали бы успешность этой терапии»,— пояснил министр. Аналогичные разработки ведутся и за рубежом. Господин Мурашко добавил, что оценить перспективы метода можно будет после получения результатов исследований.
CAR-T-терапию уже применяют против некоторых онкогематологических заболеваний, в том числе лейкоза (рак крови) и лимфомы.