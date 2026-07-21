Рак не за горами

К 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет почти на треть, в России — на 13%. Такие данные огласила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Тренд подтверждается и официальными данными Минздрава РФ: число граждан с впервые выявленными злокачественными образованиями за последние пять лет выросло на 24%. Эксперты отмечают, что количество новых случаев продолжит расти не только из-за старения населения, экологических проблем, распространения ожирения и инфекций, но и благодаря развитию технологий по ранней выявляемости опухолей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский офис ВОЗ сообщил, что в Европе к 2050 году число пациентов с раком увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом. В России, по оценкам организации, количество новых случаев может вырасти на 13%. Прогноз, пояснили в ВОЗ, основан на оценках Международного агентства по изучению рака. По подсчетам экспертов, от онкологии ежедневно умирают 26 тыс. человек, ежегодная заболеваемость оценивается на уровне 20,6 млн новых случаев, а смертность составляет 10 млн. Ожидается, что к 2050 году число вновь поставленных диагнозов в мире может вырасти до 35 млн в год. Таким образом, предупреждают эксперты, каждый пятый человек на Земле в течение жизни заболеет раком.

Проведенный ВОЗ опрос показал, что финансовые трудности возникают как минимум у 45% пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, и их семей. Это связано в том числе с высокой стоимостью лекарств и потерей дохода из-за невозможности работать. Более половины респондентов говорят о серьезных проблемах с психическим здоровьем — депрессии, тревоге и чувстве изоляции. Организация также обращает внимание на проблему неравных условий, в которых оказываются пациенты в разных государствах.

Выживаемость при раке груди в богатых странах достигает 87%, в бедных — лишь 42%.

Доступ к жизненно важным препаратам в слаборазвитых государствах имеют не более 54% пациентов. В бедных странах практически отсутствует доступ к паллиативной и психологической помощи.

Тренд, на который обращает внимание ВОЗ, подтверждается и данными Минздрава РФ. Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом злокачественного образования выросло с 580,4 тыс. в 2021 году до 721 тыс. в 2025 году. Показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. населения вырос с 396 до 493,3 за тот же период. В 2025 году министр здравоохранения России Михаил Мурашко прогнозировал, что число случаев онкологических заболеваний в мире к 2050 году может вырасти до 35 млн, а число смертей — до 18,5 млн. Отдельного прогноза по РФ ведомство не оглашало. При этом господин Мурашко отмечал успехи российского здравоохранения в борьбе с онкологией. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр заявил, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкозаболеваниями достигла 67% — это исторический максимум для России. Глава Минздрава также отмечал расширение доступа к современному оборудованию, лекарственной и лучевой терапии.

Рост заболеваемости нельзя объяснить только старением населения, пояснил “Ъ” председатель онкологического консилиума АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов. Влияние оказывают также неблагоприятная экологическая обстановка, несбалансированное питание, недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем. Завотделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова существенным фактором называет инфекции. В качестве примера она приводит вирус папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки и ротоглотки, и бактерию Helicobacter pylori, провоцирующую рак желудка.

Некоторые виды онкологических заболеваний стали чаще встречаться у людей моложе 50 лет. Среди причин госпожа Бахулова называет ожирение, особенности питания и раннее воздействие канцерогенов.

При этом эксперт добавляет, что врачи стали лучше выявлять рак, в том числе благодаря повышению доступности скринингов и развитию патоморфологии (раздела медицины, изучающего изменения в тканях и органах). В результате выявляется больше случаев, в том числе ранних и медленно растущих опухолей. Руслан Басанов напоминает, что рак уже давно перестал быть «безусловным приговором». По современным оценкам, примерно у 80% пациентов при ранней диагностике и использовании современных методов терапии удается добиться полного выздоровления или длительной стойкой ремиссии. Айшат Бахулова соглашается: пятилетняя выживаемость по многим распространенным опухолям в странах ЕС заметно выросла. Но исход, по ее мнению, по-прежнему сильно зависит от типа опухоли, стадии на момент диагностики и доступности качественного лечения.

Наталья Костарнова, Геор Габараев