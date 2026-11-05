В России завершили испытания новой вакцины от рака

Новая вакцина разработана в Санкт-Петербурге, в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова». Она предназначена для лечения сразу нескольких онкологических заболеваний, в том числе меланомы, рака почки и первичных опухолей центральной нервной системы. В будущем году вакцина поступит в медицинские учреждения России.