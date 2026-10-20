Минздрав сообщил о росте среднего возраста выявления рака в России

Как добавила госпожа Каракулина, за последние десять лет средний возраст выявления рака у мужчин вырос на 1,8 года, а у женщин — на 1,1 года. Она отметила, что чаще всего заболевания диагностируют у пациентов в возрасте от 65 до 75 лет. При этом основной пик выявляемости сдвинулся в сторону возрастной группы 70–74 лет.