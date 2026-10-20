Минздрав сообщил о росте среднего возраста выявления рака в России
Средний возраст пациентов в России, у которых находят злокачественные новообразования, составил 65,9 года у мужчин и 64,8 года у женщин. Об этом сообщила глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов.
Как добавила госпожа Каракулина, за последние десять лет средний возраст выявления рака у мужчин вырос на 1,8 года, а у женщин — на 1,1 года. Она отметила, что чаще всего заболевания диагностируют у пациентов в возрасте от 65 до 75 лет. При этом основной пик выявляемости сдвинулся в сторону возрастной группы 70–74 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет почти на треть. В России показатель вырастет на 13%. По данным Минздрава России, число граждан с впервые выявленными злокачественными образованиями за последние пять лет выросло на 24%.