Рекомендации задышали полной грудью

Теперь он представляет собой подробную инструкцию о том, как сохранить качество жизни на каждом этапе восстановления. Еще до операции пациенткам будут рекомендовать начать занятия лечебной физкультурой, чтобы укрепить мышцы плечевого пояса, а также пройти психологическую подготовку, чтобы быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. Для борьбы с хронической утомляемостью предлагаются дозированная ходьба, йога, массаж, иглорефлексотерапия и когнитивно-поведенческая терапия. Психологическое консультирование показано и пациентке, и членам ее семьи. Тревогу и депрессию авторы рекомендаций советуют снижать с помощью методик релаксации, например диафрагмального дыхания. Для профилактики выпадения волос рекомендована локальная криотерапия головы во время введения химиопрепаратов. В отдаленном периоде после операции акцент предлагается сделать на поддержании высокой физической активности для уменьшения хронической боли, выполнении упражнений через четыре-шесть недель после операции, занятиях йогой для снижения тревоги и дистресса, а также контроле питания и веса.