Рекомендации задышали полной грудью
В стандарт лечения РМЖ добавили «Энхерту» и расширили раздел реабилитации
Российские онкологи разработали новые клинические рекомендации по лечению рака молочной железы (РМЖ). Среди главных изменений — обязательное назначение трастузумаба дерукстекана — современного препарата, включения которого в рекомендации пациентское сообщество добивалось несколько лет. Впервые в документе подробно изложен весь путь реабилитации: от подготовки к операции до мер по предотвращению выпадения волос и помощи при послеоперационной депрессии.
Проект новых клинических рекомендаций по раку молочной железы подготовили эксперты Ассоциации онкологов России, Российского общества клинической онкологии, Российского общества онкомаммологов и других профессиональных объединений.
Одним из самых ожидаемых нововведений стало включение в документ трастузумаба дерукстекана (торговое наименование — «Энхерту»).
Препарат предназначен для терапии особой формы рака молочной железы, при которой опухолевые клетки избыточно вырабатывают белок HER2, а заболевание может распространяться на другие участки тела. Такая форма встречается примерно в 20–25% случаев рака груди и характеризуется агрессивным течением и низкими показателями выживаемости. Летом 2026 года «Энхерту» вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Препараты из этого перечня используются для бесплатного обеспечения пациентов в стационарах и льготного лекарственного обеспечения. До этого комиссия Минздрава четырежды отклоняла заявку на включение препарата — в 2024–2026 годах. Эксперты поясняли, что инструкция по применению «Энхерту» слишком широкая и это может привести к потребности в препарате у десятков тысяч пациентов (см. “Ъ” от 9 февраля). В августе 2026 года было решено переписать инструкцию так, чтобы лекарство назначали в первую очередь женщинам с самой тяжелой формой заболевания, у которых рак уже распространился по организму. Однако повсеместное применение препарата станет гарантированным только после его включения в клинические рекомендации, поскольку этот документ фактически обязателен к исполнению.
Предлагаются также изменения в терапии трижды негативного рака. Это агрессивная форма заболевания, при которой опухолевые клетки не имеют рецепторов к эстрогену и прогестерону и не экспрессируют белок HER2. Таким пациенткам не помогают стандартное гормональное лечение и таргетные препараты — необходимый эффект обеспечивает только химиотерапия. В таких случаях перед операцией впервые рекомендуется добавлять к химиотерапии иммунопрепараты, чтобы иммунная система помогала химиотерапии бороться с опухолью.
Раздел, посвященный реабилитации после операции, в новых рекомендациях значительно переработан.
Теперь он представляет собой подробную инструкцию о том, как сохранить качество жизни на каждом этапе восстановления. Еще до операции пациенткам будут рекомендовать начать занятия лечебной физкультурой, чтобы укрепить мышцы плечевого пояса, а также пройти психологическую подготовку, чтобы быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. Для борьбы с хронической утомляемостью предлагаются дозированная ходьба, йога, массаж, иглорефлексотерапия и когнитивно-поведенческая терапия. Психологическое консультирование показано и пациентке, и членам ее семьи. Тревогу и депрессию авторы рекомендаций советуют снижать с помощью методик релаксации, например диафрагмального дыхания. Для профилактики выпадения волос рекомендована локальная криотерапия головы во время введения химиопрепаратов. В отдаленном периоде после операции акцент предлагается сделать на поддержании высокой физической активности для уменьшения хронической боли, выполнении упражнений через четыре-шесть недель после операции, занятиях йогой для снижения тревоги и дистресса, а также контроле питания и веса.
Врач-онколог, химиотерапевт, заведующая отделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова указывает, что обновленные клинические рекомендации полностью соответствуют мировой практике и данным международных исследований. «Для онкологов это очень воодушевляющие изменения. У нас появляется больше возможностей подобрать лечение конкретной пациентке и улучшить ее прогноз»,— говорит она. Включение в рекомендации трастузумаба дерукстекана и проработку раздела реабилитации госпожа Бахулова называет «большим шагом». «Когда побочные эффекты под контролем, реже приходится снижать дозы или прерывать лечение. И, конечно, это возможность сохранить привычную жизнь — работу, семью, самоощущение — на всем пути лечения. То, что реабилитации отведен такой большой раздел,— очень правильное и долгожданное решение»,— резюмирует онколог.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 5