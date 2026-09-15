Минздрав: российская вакцина от рака кожи доступна по полису ОМС
Россияне могут получить отечественную вакцину от рака кожи бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Денис Логунов.
Денис Логунов
Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ
«Вся эта история сейчас вписана в ОМС, то есть такую вакцину можно получить по ОМС»,— сказал господин Логунов на просветительском марафоне «Знание.Первые» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в этом году препарат ввели уже двум пациентам.
мРНК-вакцина «Неоонковак» разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Ее производит НМИЦ радиологии. Минздрав разрешил использовать препарат для лечения меланомы в клинической практике в апреле. Первым ее получил в том же месяце 60-летний пациент из Курской области. Руководитель НЦИЭМ имени Гамалеи уже в мае отмечал положительные анализы его здоровья.