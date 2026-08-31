Гинцбург: несколько видов рака могут быть побеждены в ближайшие годы
В течение трех-шести лет могут победить четыре вида рака, считает научный руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, успешное лечение стало возможно благодаря новой иммунной онкотерапии.
«За все виды рака я не берусь сейчас говорить, но вот те, которые нам известны: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак... С определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату»,— заявил «РИА Новости» господин Гинцбург.
Александр Гинцбург говорил о планах разработать в России три новые вакцины от рака. В мае российскую вакцину от рака кишечника получили первые пять пациентов. Препарат изготавливают на основе генетических материалов каждого больного. По решению правительства несколько новых передовых способов лечения онкологических заболеваний теперь доступны по ОМС.
Подробности — в материале «Ъ» «Онкологии добавили новаций».
В мае 2026 года первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, которая изготавливается на основе генетических материалов каждого больного. Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тысяч рублей, при этом для пациентов она будет бесплатной. Разрешение на применение в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неоонковак» Минздрав выдал в апреле 2026 года, она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производителем является НМИЦ радиологии.
В декабре 2025 года фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. В сентябре 2025 года Александр Гинцбург сообщал, что вакцину ввели 60 добровольцам с меланомой в двух онкоцентрах — при Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена и при НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Также в ноябре 2025 года Минздрав России выдал разрешение на использование онковакцины «Неоонковак», разработанной НИЦ Гамалеи, и «Онкопепт» производства Федерального медико-биологического агентства РФ.