Гинцбург: несколько видов рака могут быть побеждены в ближайшие годы

В течение трех-шести лет могут победить четыре вида рака, считает научный руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, успешное лечение стало возможно благодаря новой иммунной онкотерапии.

«За все виды рака я не берусь сейчас говорить, но вот те, которые нам известны: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак... С определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату»,— заявил «РИА Новости» господин Гинцбург.

Александр Гинцбург говорил о планах разработать в России три новые вакцины от рака. В мае российскую вакцину от рака кишечника получили первые пять пациентов. Препарат изготавливают на основе генетических материалов каждого больного. По решению правительства несколько новых передовых способов лечения онкологических заболеваний теперь доступны по ОМС.

Подробности — в материале «Ъ» «Онкологии добавили новаций».