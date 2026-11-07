«Взрослый человек с диагнозом "рак" становится вдруг совершенно беспомощным»

Очень важное направление, как я уже сказала,— психологическая помощь и социализация. У нас с клиентами фонда и их родными работают психологи и онкомейты — люди, которые сами прошли через онкологическое заболевание. Сегодня с фондом сотрудничают более 900 волонтеров, из них более 500 — психологи и юристы. Наша задача — сделать так, чтобы человек мог получить все необходимое в одном месте и не искал помощь по частям. За семь лет работы наш фонд помог более чем 60 тыс. человек. Только за прошлый год — около 30 тыс. человек. А, по официальным данным, в России сегодня живет около 4 млн человек с диагнозом «рак». И, на мой взгляд, нужно помогать не только тем, кто уже болеет,— нужно заниматься профилактикой болезни.