ВПЧ влияет на ВВП
Ученые сравнили эффекты от введения и переноса бесплатных прививок от вируса
Если в следующем году не включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок, к 2050-м годам в России может вырасти заболеваемость раком шейки матки. Это увеличит нагрузку на систему ОМС и приведет к демографическим потерям. К такому выводу пришли эксперты Минздрава по результатам исследования, основанного на математическом моделировании. Они считают, что необходимо как можно скорее начать вакцинировать девочек в возрасте 9–15 лет. Президент поручил сделать вакцинацию против ВПЧ бесплатной до 1 июня 2027 года, но сроки ранее неоднократно переносились из-за трудностей с производством отечественной вакцины.
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова и заведующая отделом разработки научных подходов к иммунизации пациентов РНЦХ им. Б. В. Петровского Марина Федосеенко опубликовали в журнале «Вопросы современной педиатрии» исследование, обосновав необходимость включения вакцинации против вируса папилломы человека в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) в 2027 году. Согласно представленной математической модели, дальнейшая отсрочка (см. справку) введения всеобщей иммунизации грозит обернуться демографическими и финансовыми потерями для государства.
Исследователи отмечают, что пиковые показатели рождаемости в современной России пришлись на 2012–2016 годы, когда ежегодно рождались около 1,9 млн детей. К 2027 году все эти подростки достигнут возраста первого полового контакта. Авторы научной работы смоделировали два сценария. В первом случае — при включении вакцинации в НКПП в 2027 году с применением мультикогортного подхода (одновременный охват девочек 9–13 лет и догоняющая вакцинация 14–15 лет) — достигается высокий охват (75–80%) и формируется устойчивый коллективный иммунитет. Модель показывает, что массовая иммунизация прерывает цепочку распространения инфекции, снижая частоту выявления предраковых состояний на 85–90% через 10–15 лет.
Во втором сценарии, при очередном переносе сроков, ВПЧ у большого числа молодых людей перейдет в хроническую форму. К 2035–2040 годам это создаст лавинообразную нагрузку на систему здравоохранения, а к 2045–2050 годам приведет к отсроченному пику рака шейки матки и смертности среди женщин активного трудоспособного возраста. За этим последует рост расходов на ОМС и высокотехнологичную медицинскую помощь, включая дорогостоящие химио- и лучевую терапии, а также паллиативную помощь. Помимо прямых медицинских затрат, говорится в публикации, возникнут «колоссальные» потери национального дохода из-за инвалидизации и преждевременной смертности, а также демографический провал: радикальные операции часто приводят к потере фертильности, что не позволит поколению реализовать свой репродуктивный потенциал.
Отдельно в статье подчеркивается, что появление отечественной вакцины «Цегардекс» и расширение Минздравом в январе 2026 года показаний к ее применению на детей от 9 до 17 лет полностью снимают импортозависимые риски. Завод компании «Нанолек» в Кировской области способен выпускать более 3 млн доз ежегодно, что гарантирует бесперебойное снабжение всех регионов. Ученые резюмируют, что высокие стартовые затраты на закупку вакцин полностью окупаются за счет отмены в перспективе дорогостоящего лечения онкологических заболеваний, которые могут возникнуть в результате заражения ВПЧ.
Акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова считает включение вакцинации против ВПЧ в календарь важным шагом в профилактике онкологических заболеваний. Для девочек, по ее словам, это прежде всего возможность существенно снизить риск предраковых изменений и рака шейки матки. При этом мальчикам, указывает врач, эта вакцинация также нужна: ВПЧ может вызывать у мужчин рак ротоглотки, анального канала и полового члена. А вакцинация обоих полов дополнительно помогает уменьшить распространение инфекции. «При ограниченных ресурсах ВОЗ рекомендует в первую очередь обеспечить высокий охват девочек — это позволяет прицельно бороться с раком шейки матки. Однако в перспективе я считаю целесообразным расширять программу и на мальчиков. При этом вакцинация не отменяет скрининг шейки матки во взрослом возрасте: наиболее эффективная профилактика объединяет оба подхода»,— говорит госпожа Шустова. В начале ноября 2026 года депутат, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в интервью ТАСС, что прививать от ВПЧ нужно и мальчиков, и девочек. Она объяснила, что без этого победить инфекцию не получится, ведь мужчины тоже подвержены онкологическим рискам и могут передавать вирус.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 5