ВПЧ влияет на ВВП

Акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова считает включение вакцинации против ВПЧ в календарь важным шагом в профилактике онкологических заболеваний. Для девочек, по ее словам, это прежде всего возможность существенно снизить риск предраковых изменений и рака шейки матки. При этом мальчикам, указывает врач, эта вакцинация также нужна: ВПЧ может вызывать у мужчин рак ротоглотки, анального канала и полового члена. А вакцинация обоих полов дополнительно помогает уменьшить распространение инфекции. «При ограниченных ресурсах ВОЗ рекомендует в первую очередь обеспечить высокий охват девочек — это позволяет прицельно бороться с раком шейки матки. Однако в перспективе я считаю целесообразным расширять программу и на мальчиков. При этом вакцинация не отменяет скрининг шейки матки во взрослом возрасте: наиболее эффективная профилактика объединяет оба подхода»,— говорит госпожа Шустова. В начале ноября 2026 года депутат, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила в интервью ТАСС, что прививать от ВПЧ нужно и мальчиков, и девочек. Она объяснила, что без этого победить инфекцию не получится, ведь мужчины тоже подвержены онкологическим рискам и могут передавать вирус.