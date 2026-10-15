Онко подмечено
В Совфеде обсудили проблемы финансирования онкологической помощи
Финансирование онкологической помощи не снизится, а, напротив, вырастет в 2026 году почти на 60 млрд руб. Об этом в Совете федерации сообщил представитель ФФОМС на совещании, посвященном оказанию онкологической помощи в России. Там напомнили, что за семь лет на онкопомощь было направлено 890 млрд руб., построено 570 центров амбулаторной онкологической помощи, а охват скринингами достиг 71%. При этом эксперты отметили, что в онкоцентрах не хватает онкологов, а в некоторых регионах доступны лишь 5–7 из рекомендованных 35–40 препаратов.
Совещание, посвященное оказанию онкологической помощи в РФ, прошло во вторник, 13 октября, в Совете федерации (СФ). Его участники говорили о промежуточных итогах федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и обсуждали бюджет на лечение пациентов с раком.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Финансирование федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями сократится на 141 млрд руб.: со 144,9 млрд руб. в 2026 году до 3,9 млрд в 2027-м. Но фактические объемы помощи не сократятся, заверили “Ъ” в Минздраве: деньги направят из профильной федеральной программы в общую программу бесплатной медпомощи в рамках ОМС.
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина, выступая в СФ, сообщила, что за семь лет реализации проекта на онкопомощь направлено порядка 890 млрд руб. Создано в том числе почти 570 новых центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащены почти 300 региональных и федеральных медорганизаций, открыто три центра протонно-лучевой терапии.
Руководитель отдела организации онкологической помощи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Надежда Волчек указала на проблемы центров амбулаторной онкологической помощи: в них не хватает онкологов, обследования нередко проводят не в полном объеме, лекарств не хватает.
По нормативам в таких центрах должно быть 35–40 наименований препаратов, но в некоторых регионах доступно лишь 5–7 вариантов, сказала она. Кроме того, по ее данным, за восемь месяцев 15 из 48 курируемых регионов не выполнили план по диспансерному наблюдению пациентов.
Госпожа Каракулина в ответ привела данные, согласно которым в 2026 году на профилактических мероприятиях выявлено на 95% больше злокачественных образований, чем годом ранее, при этом охват онкоскринингами достиг 71%. К 2030 году, заверила она, доля пациентов с раком, живущих пять и более лет, должна вырасти еще на 7% — с нынешних «рекордных» 67%.
Представитель Федерального фонда ОМС Ольга Царева заявила, что на диспансеризацию ежегодно направляется свыше 400 млрд руб. На специализированную онкопомощь в 2026 году выделено почти 450 млрд, еще около 33 млрд руб.— на высокотехнологичную помощь. По ее словам, прирост финансирования в 2026 году к 2025-му составит почти 60 млрд руб. Госпожа Царева напомнила, что бюджет ФФОМС формируется из платежа на ОМС неработающего населения и налоговых поступлений и роста этих поступлений достаточно, чтобы заместить средства федерального бюджета.
«Ни Минздрав России, ни мы рисков не усматриваем. Ни о каком снижении финансирования ни в этом году, ни в последующие периоды разговора не идет»,— заверила она.
Отдельно Ольга Царева отметила, что в 2026 году в персонализированное лечение от рака добавят новые вакцины, включая разработки ФМБА. Меняется оплата и химиотерапии: часть схем лечения будут финансировать напрямую, чтобы больницы могли выбирать нужные варианты и не ориентироваться на клинико-статистические группы. Сейчас, поясним, больница получает фиксированную сумму за каждый случай лечения исходя из группы, к которой пациента отнесли по диагнозу. Если клиника выбирает более дорогой или сложный вариант, приходится искать ресурсы внутри организации или ограничивать выбор. Госпожа Царева также анонсировала новый приказ об изменении подходов к диспансеризации. Самое важное нововведение — объемы низкодозной компьютерной томографии для выявления рака легкого на ранних стадиях вырастут почти на 5 млн исследований.
Выступавшая в СФ председатель координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич привела данные о личных расходах пациентов с раком. В 2025 году, по ее оценкам, пациенты потратили на противоопухолевые препараты 11,4 млрд руб., государство — 336 млрд. Более 85% потребностей закрывается за счет бюджета, но 94% купленных пациентами препаратов входят в перечень ЖНВЛП. «Мы не можем уйти от того факта, что есть регионы, в которых люди в конце года снимаются с дорогостоящей терапии в связи с отсутствием финансирования»,— заявила она.
По итогам совещания профильному комитету Совфеда поручено обобщить предложения и подготовить рекомендации для федеральных органов власти и регионов.