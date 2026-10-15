Онко подмечено

Финансирование онкологической помощи не снизится, а, напротив, вырастет в 2026 году почти на 60 млрд руб. Об этом в Совете федерации сообщил представитель ФФОМС на совещании, посвященном оказанию онкологической помощи в России. Там напомнили, что за семь лет на онкопомощь было направлено 890 млрд руб., построено 570 центров амбулаторной онкологической помощи, а охват скринингами достиг 71%. При этом эксперты отметили, что в онкоцентрах не хватает онкологов, а в некоторых регионах доступны лишь 5–7 из рекомендованных 35–40 препаратов.