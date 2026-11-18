Как пишет WSJ, препарат Nelkarmi (неладалкиб) предназначенный для лечения ранее пролеченного ALK-положительного немелкоклеточного рака легких и нацелен на более широкую группу пациентов, чем одобренный в июле Jideytro. Аналитики прогнозируют продажи Nelkarmi в размере $3,5 млрд к 2035 году против $1,9 млрд для Jideytro. Главными конкурентами Nelkarmi на рынке являются препарат Alecensa компании Roche и препарат Lorbrena компании Pfizer, отмечает газета.