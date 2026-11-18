Фармкомпания GSK получила в США одобрение на новый препарат от рака легких
Британская фармкомпания GSK получила одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на новый препарат от рака легких, сообщает The Wall Street Journal. Одобрение FDA получено досрочно на основании данных исследования.
Как пишет WSJ, препарат Nelkarmi (неладалкиб) предназначенный для лечения ранее пролеченного ALK-положительного немелкоклеточного рака легких и нацелен на более широкую группу пациентов, чем одобренный в июле Jideytro. Аналитики прогнозируют продажи Nelkarmi в размере $3,5 млрд к 2035 году против $1,9 млрд для Jideytro. Главными конкурентами Nelkarmi на рынке являются препарат Alecensa компании Roche и препарат Lorbrena компании Pfizer, отмечает газета.
Nelkarmi — второе коммерческое лекарство от рака легких в истории GSK и второй препарат, полученный в результате приобретения американской Nuvalent за $10,6 млрд летом этого года.
Как сообщалось ранее, ставка на новые онкопрепараты является частью стратегии нового гендиректора GSK Люка Майлса, вступившего в должность в начале года. Фармкомпания объявляла, что количество разработок среди онкопрепаратов в стадии клинических исследований в 2027 году в ее портфеле удвоится.