Гинцбург сообщил о сроках получения онковакцины для пациентов с меланомой

Персональные онковакцины для пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум — трех. Об этом в комментарии ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Господин Гинцбург добавил, что генетическая информация по первым десяти пациентам уже находится в работе центра, был проведен синтез.

НМИЦ определил условия отбора россиян для испытания российской вакцины от меланомы. В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии. Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.

В мае Александр Гинцбург рассказал, что анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику. По его словам, это начало процесса — основные иммунологические результаты ожидаются позже, после десяти введений препарата.

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение рака станет доступнее».