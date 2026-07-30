Гинцбург сообщил о сроках получения онковакцины для пациентов с меланомой
Персональные онковакцины для пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум — трех. Об этом в комментарии ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Господин Гинцбург добавил, что генетическая информация по первым десяти пациентам уже находится в работе центра, был проведен синтез.
НМИЦ определил условия отбора россиян для испытания российской вакцины от меланомы. В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии. Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.
В мае Александр Гинцбург рассказал, что анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику. По его словам, это начало процесса — основные иммунологические результаты ожидаются позже, после десяти введений препарата.
Подробности — в материале «Ъ» «Лечение рака станет доступнее».
Разработка персонализированной мРНК-вакцины против рака идёт в России на фоне общемировой тенденции. Например, компания Moderna также добилась успехов в испытаниях РНК-вакцины от меланомы. В целом, мРНК-вакцины считаются перспективным направлением в онкологии, поскольку могут обучать иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Этот подход стал широко изучаться после успеха мРНК-вакцин против COVID-19, которые продемонстрировали возможность оперативного изменения и быстрого производства. Хотя вакцины против рака разрабатываются десятилетиями, и на рынке их единицы, онкологи возлагают надежды на мРНК-платформу как на инструмент для улучшения прогнозов.
В России несколько центров занимаются разработкой онковакцин. Помимо центра Гамалеи, это Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. ФМБА, например, заканчивает создание вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы. Минздрав России уже разрешил применение отечественной персонализированной мРНК-вакцины Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Блохина для терапии меланомы и ведет работу по включению онковакцин в систему ОМС, что сделает лечение для пациентов бесплатным, хотя для государства стоимость одной вакцины для каждого пациента составит около 300 тысяч рублей.