Пациентки с раком груди просят правительство включить важный препарат в список ЖНВЛП

Организация «Ореол жизни» (помогает женщинам с онкологическими диагнозами и их близким) обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой содействовать включению препарата «Трастузумаб дерукстекан» (торговая марка «Энхерту») в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Заявки на это лекарство уже рассматривались комиссией Минздрава в августе 2024 года, апреле 2025 года и феврале 2026 года, но все три раза были отклонены.

Препарат предназначен для терапии метастатического HER2-положительного рака молочной железы. При этой форме заболевания опухолевые клетки распространяются на другие участки тела из-за избыточной экспрессии белка HER2. Такая ситуация встречается примерно в 20–25% случаев рака груди. «Трастузумаб» — единственный в мире — показал эффективность при этой форме рака, а без него женщинам остается лишь паллиативная химиотерапия со множеством побочных эффектов. Включение лекарства в перечень ЖНВЛП означает установление государственного контроля за его ценой и обеспечение гарантированного доступа для граждан.

Авторы письма обращают внимание, что дважды обращались в Минздрав с просьбой разъяснить, почему ведомственная комиссия выступает против включения «Трастузумаба» в перечень, однако получили «формальные ответы». Они уверены, что равный доступ к лекарству позволит спасти «сотни жизней по всей стране».

Ранее замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян подтвердил «клиническую ценность» препарата, но назвал его включение в перечень преждевременным. Его инструкция по применению слишком широка, пояснил врач, что создает потенциальную потребность в препарате у десятков тысяч пациентов. При таком подходе, предупредил он, до 20% всего бюджета на онкологию может уйти на финансирование только этого одного лекарства.

В то же время, как сообщила 2 июля врио директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий Минздрава Валерия Гульшина, ведомство планирует разрешить включать лекарства в перечень ЖНВЛП по отдельным показаниям. Соответствующий проект постановления в скором времени будет подготовлен и представлен для обсуждения.

Наталья Костарнова