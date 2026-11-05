Всё против рака

Это очень важный и действенный метод. Дело в том, что рентгеновские и гамма-лучи, которые чаще всего используются при лучевой терапии, ведут себя не очень удобно для лечения. Они начинают отдавать энергию и повреждать окружающие клетки сразу при попадании в тело. И продолжают свою разрушительную работу на всем пути к опухоли. Протоны работают иначе. Они проникают на определенную глубину, которую можно регулировать, и большую часть своей энергии отдают именно там. Убивают раковые клетки, практически не повреждая по пути здоровые. Это невероятно важно именно для маленьких пациентов.