В Англии препарат от рака груди будут предоставлять пациентам за счет государства

В Англии женщины с неизлечимым раком груди получат доступ к продлевающему жизнь препарату от рака в рамках системы национального страхования NHS. Как сообщает The Guardian, это стало возможным после того, как правительство и производители лекарства договорились о цене.

Речь идет о препарате «Энхерту» (трастузумаб дерукстекан) от AstraZeneca для пациенток с HER2-положительным раком молочной железы. Клинические испытания показали, что по сравнению с обычной химиотерапией он почти удваивает медианную выживаемость без прогрессирования до 9,9 месяца. Общая выживаемость также увеличилась на 6,6 месяца. Организация Breast Cancer Now назвала это решение «знаменательным днем» для тысяч людей.

Ранее Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) в Англии не включал препарат в список предоставляемых по страховке лекарств из-за высокой стоимости. В Шотландии лекарство доступно с декабря 2023 года.

Минздрав РФ также недавно рекомендовал включить «Энхерту» в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) для рака молочной железы такого типа. Предельная цена за упаковку 100 мг — 55 тыс. руб.

Екатерина Наумова